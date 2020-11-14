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通緝犯抽菸酒駕假冒胞弟應訊 眼尖警戳破謊言逮捕歸案

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南50歲王姓男子因偽造文書、詐欺案被通緝，今天清晨在中西區酒吧飲酒作樂，酒後駕駛轎車上路，然而，他一邊開車、一邊開窗抽菸吞雲吐霧，行車不穩，經民生路二段時遇到市警二分局海安派出所員警攔檢，發現他全身酒味，經酒測酒精濃度每公升達0.34毫克超標，他假冒胞弟身分應訊，眼尖員警察覺其身分不符，戳破謊言，王才坦承通緝犯身分，警方將他逮捕歸案。

「奇怪，王的指紋與其身分對不上！」警方經人別辨識，發現酒駕男子身分有異，不但年籍資料、姓名等個資有異，長相也有所差異，王見狀其通緝犯身分瞞不住了，這才向警方坦言，冒用胞弟身分應訊，兩人年紀足足差了3歲，長相也不同。

據調查，王因偽造文書、詐欺案被通緝，擔心身分曝光，牢記胞弟年籍等個資，藉此規避員警查緝，逍遙法外。未料，清晨他在中西區與友人在民生路二段附近酒吧飲酒作樂，情緒正嗨，酒後駕車返家途間，一邊開車、一邊開窗抽菸，才上路沒多久，即因行車不穩，在同一路段遭員警攔檢，查獲他酒後駕車。

經警方酒測超標涉公共危險罪嫌，他被帶回警局調查；他擔心通緝犯身分被識破，又假冒胞弟身分應訊，最終還是被眼尖的員警識破，依法將他逮捕歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

50歲王姓男子今晨酒後駕車，經台南市警二分局海安派出所員警攔檢酒測超標，假冒胞弟身分應訊，還是被眼尖員警識破，依法將他逮捕歸案。記者邵心杰／攝影
50歲王姓男子今晨酒後駕車，經台南市警二分局海安派出所員警攔檢酒測超標，假冒胞弟身分應訊，還是被眼尖員警識破，依法將他逮捕歸案。記者邵心杰／攝影

通緝 偽造文書 抽菸

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