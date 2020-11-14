重機改裝不要來？ 南高182線公路警方宣示取締絕不手軟

聯通台南、高雄的182線公路山區路段沿線景色優美，常有大型重機車相約車聚，來回梭駛，許多駕駛喜歡改裝車輛，吸引他人目光，除引擎噪音聲不斷，造成轄區居民不勝其擾，屢屢為了拍攝壓車美照，因而發生車禍事故，造成交通安全危害。

台南歸仁警分局表示，今天聯合交通警察大隊、監理站、環保局聯合稽查，半天共攔查64輛汽機車，抓到8輛噪音檢測不合格、還有13件改裝違規，甚至有人無照駕駛，非常誇張。

分局長洪頂力說，182線常有重機車肇事，甚至發生死亡車禍，顯然在優美的風景下，隱藏的是潛在的危險。本路段因道路蜿蜒，速限僅有50公里，雖有民意代表反映希望放寬速限，但經多次會勘，專家學者均表示危險性太高因而做罷。