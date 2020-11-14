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台南市16所學校有外籍生 警局座談：強化外籍人士安全
為強化外籍士人在台南的人身安全及校園安全機制，台南市警局召開座談會，由局長詹永茂主持，邀請台南市招收外籍生及僑生之14間大專院校及2間高中職、4間仲介公司分別派校方、學生、公司及移工代表參與，希望藉由座談交流，讓警政、學校、外籍人士針對治安問題能直接溝通，並針對不足的地方檢討策進，營造出更宜居的友善環境。
內政部警政署國際組組長張錦成、移民署台南市第二服務站主任胡鵬翔、臺南市專勤隊長李建雄、警察局各相關科、室、大隊（隊）主官（管）及各分局分局長列席與會，會中由警察局所屬外事科、少年警察隊及婦幼警察隊分別針對「外籍人士犯罪預防」、「外籍學生校園安全預防」及「外籍人士婦幼人身安全預防」提供報告，不僅是要傳遞預防犯罪的觀念，更要協助學校及外籍人士提升自我保護能力，減少被害的機會。
台南市警察局強調，隨著進出或居留台南的外籍人士逐年增加，這些外國來的朋友人身及校園安全應該更被正視，藉由本次座談暢通聯繫平台，讓台南警察更完善預防機制並確實策進強化勤務作為，使外籍人士真正宜居大台南。
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