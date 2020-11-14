國道1號南下竹北路段7車追撞 車流堵10公里塞到楊梅

國道1號南下新竹竹北路段，今天上午7時許發生7車追撞事故，造成後方車流一度回堵10公里至桃園楊梅交流道，國道警方到場替7車駕駛酒測均無酒駕，研判是因未保持行車距離釀禍，提醒用路人在行駛國道時，應保持車距、注意車前狀況，所幸這起事故並無造成人員受傷。

國道警方表示，上午這起事故一度造成國道1號南向新竹路段壅塞，從事故地點89公里處回堵至湖口、楊梅之間，因當時南向車流較多，警方立刻到場排除事故現場，但多輛自小客車因追撞，不僅引擎蓋撞到彎折，連車尾都接連被後車撞出凹陷。

據了解，事發當時第1輛白色豐田行駛在內線超車道，因前方車速驟降而煞車，後方黑色豐田則是來不及煞車追撞上去，沒想到又導致後方第3、4車同樣因煞車不及，接連衝撞。

第5輛銀色自小客車雖然及時煞停沒有撞擊第4輛自小客車，但沒想到後方第6輛黑色自小客車卻撞著過來，導致第5車又被往前推撞，再撞擊第4輛藍色小貨車，但事故卻還未停止，隨後不久就有第7輛車再追撞上來，7車就這樣撞成一列卡在內線車道上。