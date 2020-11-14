感謝救命「巴掌仙子」滿3歲 母攜女赴消防隊找尋恩人

高雄市仁武區劉小妹3年前早產，出生時已無心跳，家人緊急呼叫救護車，仁武消防分隊5名隊員與醫院接力搶救，順利將孕期未滿7個月劉小妹救回。劉媽媽在生日前夕分別到仁武分隊與勤務指揮中心找尋當年人員，並贈送手工吊飾答謝眾人救命之恩。

2017年11月11日深夜，懷孕27週的劉媽媽上完廁所後突然早產，當時胎位不正合併子癲前症，家人打電話向119求救，高市消防局勤務指揮中心護理師陳郁如與仁武分隊人員一起搶救脆弱小生命。

救護人員抵達時，女嬰已經產出，但包覆著完整羊膜，緊急剪開羊膜後胎兒無心跳，現場人員依據陳郁如指示持續進行小兒心肺復甦術急救，並將小孩送往高雄長庚醫院，女嬰到院後恢復呼吸心跳。

劉小妹生下時只有巴掌大，一晃眼已經長成活潑可愛的小女生。劉媽媽一直想親自向當年的救命恩人道謝，11日深夜前往仁武消防分隊找尋當年參與急救的隊員，昨天（13日），再度帶小孩前往勤指中心向陳郁如致謝。

劉媽媽說，小孩起初情況不樂觀，隔天才鼓起勇氣去加護病房探望，後來又擔心小孩缺氧影響發育，直至2年後才鬆一口氣，想找救命恩人的事一直耽擱下來，小孩生日前一定要親口來向大家道謝。