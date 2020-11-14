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台南警民協力自願捺印指紋建檔 30分鐘內確認身分
為了幫助失智症患者找到回家的路，台南市警二分局積極推動自願捺印指紋建檔，今天配合郭綜合醫院今天舉辦的「2020郭綜合醫院失智友善健走逗陣來」活動，現場提供捺印指紋建檔服務，吸引不少民眾參與；活動下來，計有60位捺印指紋。警方呼籲，民眾踴躍捺印，一起打造高齡友善城市。
內政部調查估算，台灣65歲以上老人共360萬7127人，其中輕微認知障礙有65萬4971人，占18.16%；失智症有28萬0783人，占7.78%，包括極輕度失智症11萬4336人，占3.17%、輕度以上失智症有16萬6506人，占4.62%。換言之，65歲以上的老人、每12人即有1位失智者。
據統計，去年台灣有逾2萬5000名失蹤人口，其中近1成的失蹤人口為失智者；一旦遇到嚴峻寒冬時，失蹤失智老人容易因失溫而危及生命。
第二分局分局長許坤田表示，為了幫助失智症患者更容易找到回家的路，警政署積極推動「自願捺印指紋建檔」這項服務，服務對象包括65歲以上長者或其他有可能走失民眾，將指紋執行建檔，一旦發現走失民眾，各警察單位即可利用配置在分局的「指紋掃描器」，30分鐘內即可得知身分。
今天上午市警二分局配合郭綜合醫院活動，提供捺印指紋建檔服務，計有60名民眾參與，警方指出，因指紋具有「人各不同」、「終生不變」等特性，利用上述特性為失智者、失蹤人口尋找回家的路。
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