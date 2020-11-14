兩男陽明山騎車「翹孤輪」警偵辦 碩士生辯油門壞掉

北投警方在網上巡邏發現，11月1日深夜有2名男子在陽明山馬槽橋頭騎機車「翹孤輪」，涉犯公共危險罪，便透過監視器循線掌握2男身分，分別是李姓男子及鄒姓男子，其中李是特技駕駛員，鄒是碩士畢業生。2人到案後，警方依法移送士林地檢署偵辦。

警方說，在馬槽橋頭危險駕駛，可能翻落橋面跌落山谷，若車輛失控，還會涉及一旁休息的用路人。

李男到案（20歲）說，他是特技駕駛員，當時一時興起，才跟友人借車炫技把玩，事後很後悔，這種行為可能造成他人行車危險。鄒男（39歲）則繼續狡辯，稱他的重機的油門壞掉，前輪才會浮起來。警方不採信。

警方依刑法第185條公共危險罪嫌將兩人送辦。北投警方呼籲，北投區超過1300支監視器，違法行為逃不過監視器法眼。