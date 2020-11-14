高雄前鎮民宅火警 透天樓房4樓神明廳失火

高雄市前鎮區鎮東二街今天上午發生火警，1棟透天樓房4樓神明廳失火，濃煙竄出，驚動鄰居，警、消據報，趕往搶滅火勢，近30分鐘撲滅火苗，未造成傷亡，確實起火原因由消防局調查中。

這起火警發生在今天上午11時許，鄰居發現陳姓住戶家的4樓冒出濃煙，趕緊向119求救，警、消據報，立即動員前鎮、成功等消防分隊趕去火場救人，陳姓屋主1家4口已下樓獲救。消防隊上樓滅火，發現是4樓神明廳失火，火勢並不斷延燒，立即出水滅火，於上午11點30分撲滅火苗。