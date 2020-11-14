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高雄前鎮民宅火警 透天樓房4樓神明廳失火

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區鎮東二街今天上午發生火警，1棟透天樓房4樓神明廳失火，濃煙竄出，驚動鄰居，警、消據報，趕往搶滅火勢，近30分鐘撲滅火苗，未造成傷亡，確實起火原因由消防局調查中。

這起火警發生在今天上午11時許，鄰居發現陳姓住戶家的4樓冒出濃煙，趕緊向119求救，警、消據報，立即動員前鎮、成功等消防分隊趕去火場救人，陳姓屋主1家4口已下樓獲救。消防隊上樓滅火，發現是4樓神明廳失火，火勢並不斷延燒，立即出水滅火，於上午11點30分撲滅火苗。

警、消勘查火場，屋主表示母親每天早上6點都會上4樓燒香，燒香後並無異狀，直至上午11點，突然聞到濃煙味道，才發現神明廳失火。消防局初步勘查，研判是香爐香灰所引起火警。

高雄市前鎮區1棟透天 樓房4樓冒煙失火。圖／讀者提供
高雄市前鎮區1棟透天 樓房4樓冒煙失火。圖／讀者提供
高雄市前鎮區1棟透天 樓房4樓神明廳失火，消防隊正搶滅火勢。圖／讀者提供
高雄市前鎮區1棟透天 樓房4樓神明廳失火，消防隊正搶滅火勢。圖／讀者提供

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