台鐵員工誤觸高壓電全身逾60%灼傷 工會籲速配安全裝備

台鐵5日凌晨發生員工誤觸未被封鎖的拖上線（調車縣），被高壓電擊重，造成全身面積60%以上灼傷，緊急送至加護病房搶救。對此，台鐵企業工會要求台鐵正視第一線人員安全，應立即採購配發相關電力安全裝備。

根據企工聲明表示，對於嘉義站感電事故令人痛心。12日召開檢討會時，要求台鐵立即參考高鐵、捷運等電力線下作業人員配備（高壓活線接近警報器），會議主席台鐵局副局長杜微裁示要求電務處立即採購，務必使電力作業第一線工作人員個人配帶。

工會說，先前已於職安會議提出相關裝備要求，但遭電務處以「廠商說不靈敏」加以拒絕而暫緩執行，該次檢討會主席明快裁示，要求台鐵局立即針對電力線下工作人員配發個人用高壓活線接近警報器。

工會說，台鐵員工發生感電事故已經多起，台鐵局不能再以顢預或駝鳥心態漠視之，台鐵的設備或工作人員個人安全配備不能再以經費不足，或是任何官僚心態加以拒絕添購，一切應以安全為優先。

工會說，呼籲台鐵局現場各種維修機具或裝備，應該以「安全、效率化、自動化」為優先考量，不能再以官僚老舊思維為之，因為台鐵要轉型就是必須由現場作業方式及環境改善做起。