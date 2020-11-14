快訊

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

綠委提案逼改黨徽 國民黨：國徽是依循國民黨黨徽設計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年前早產無心跳緊急救回 媽媽帶健康女兒感謝救護員

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市葉姓婦人3年前早產，當時救護人趕到婦人家，發覺胎兒已無心跳，救護員立即與線上救災救護指揮中心護理師陳郁如求助，及時將胎兒送往高雄長庚醫院搶救，令胎兒恢復心跳。當時的胎兒已是健康的小妹妹，前天就在她3歲生日，媽媽抱她到仁武分隊及消防局指揮中心，感謝消防救護人員及時救命，讓雙方都開心不已。

據了解，2017年11月12日凌晨，葉姓婦人懷孕僅27周，因胎位不正等問題，在仁武區住處突然感覺腹部陣痛，家人趕緊向119求救，當時高雄市仁武消防分隊救護員趕到，發現胎兒已經出生，但還包覆著完整的羊膜，救護員發覺胎兒無心跳，立即線上與救災救護指揮中心護理師陳郁如討論處置方式，決定將胎兒急救後送醫，成功挽救一條新生命。

這名獲急救挽回的胎兒，現在是3歲劉姓小妹妹，前天她3歲生日，媽媽抱著她和家人一起到仁武消防分隊，尋找當時協助送醫的救護人員，要把小妹妹健康活潑的狀況，與救護人員分享這份感動，葉姓婦人還製作「感謝有您」的手工吊飾，答謝救護人員。

當時參與急救的救護員陳信宏說，從事消防工作以來，雖不是第一次遇到孕婦急產，卻是第一次遇到羊膜包覆的早產兒，當下有點手足無措，幸好有119值勤護理師線上指導、家屬冷靜配合及長庚醫療團隊的通力合作才順利將小妹妹帶到這世界。

昨天小妹妹也和家人一起到高雄市消防局指揮中心，感謝當時線上指導的護理師陳郁如。陳郁如聽到小妹妹健康長大的消息相當興奮，說從事護理工作多年，彷彿與孕婦急產有緣，看到當時指導急救的女嬰健康成長，真的很開心。

葉姓婦人（左二）感謝3年前救下她早產女嬰的仁武消防分隊救護員。記者林保光／翻攝
葉姓婦人（左二）感謝3年前救下她早產女嬰的仁武消防分隊救護員。記者林保光／翻攝
消防局護理師陳郁如（右）抱著當年指導救下的胎兒劉姓小妹妹，與媽媽合影。記者林保光／翻攝
消防局護理師陳郁如（右）抱著當年指導救下的胎兒劉姓小妹妹，與媽媽合影。記者林保光／翻攝

護理師 救護員 陳郁如

延伸閱讀

車頭撞爛了！計程車和自小客車相撞7人受傷送醫急救

八旬翁下棋到一半突然休克 救護員連續電他8次才救回

93歲老翁昏倒撞地 警車開道救護車速送醫救一命

胎動知多少？教你如何測量、判斷寶寶的胎動訊息

相關新聞

國道1號南下竹北路段7車追撞 車流堵10公里塞到楊梅

國道1號南下新竹竹北路段，今天上午7時許發生7車追撞事故，造成後方車流一度回堵10公里至桃園楊梅交流道，國道警方到場替7...

兩男陽明山騎車「翹孤輪」警偵辦 碩士生辯油門壞掉

北投警方在網上巡邏發現，11月1日深夜有2名男子在陽明山馬槽橋頭騎機車「翹孤輪」，涉犯公共危險罪，便透過監視器循線掌握2...

影／大貨車司機酒駕迴轉還撞歪消防栓 水柱噴4米高

新北市陳姓男子昨天駕駛有吊臂的大貨車十字路口迴轉，不慎撞歪路邊消防栓，水柱噴飛約4公尺高，警方迅速到場進行交管，自來水公...

台中騎士被酒駕男撞飛50公尺吐血慘死 肇事男懊悔下跪

台中市民周姓男子酒後，今天凌晨駕駛自小客車途經東區進化路與力行路口，與林男騎的機車碰撞，撞擊力道大，致林被撞噴飛飛50公...

重機改裝不要來？ 南高182線公路警方宣示取締絕不手軟

聯通台南、高雄的182線公路山區路段沿線景色優美，常有大型重機車相約車聚，來回梭駛，許多駕駛喜歡改裝車輛，吸引他人目光，...

台南市16所學校有外籍生 警局座談：強化外籍人士安全

為強化外籍士人在台南的人身安全及校園安全機制，台南市警局召開座談會，由局長詹永茂主持，邀請台南市招收外籍生及僑生之14間...

感謝救命「巴掌仙子」滿3歲 母攜女赴消防隊找尋恩人

高雄市仁武區劉小妹3年前早產，出生時已無心跳，家人緊急呼叫救護車，仁武消防分隊5名隊員與醫院接力搶救，順利將孕期未滿7個...

台南警民協力自願捺印指紋建檔 30分鐘內確認身分

為了幫助失智症患者找到回家的路，台南市警二分局積極推動自願捺印指紋建檔，今天配合郭綜合醫院今天舉辦的「2020郭綜合醫院...

高雄前鎮民宅火警 透天樓房4樓神明廳失火

高雄市前鎮區鎮東二街今天上午發生火警，1棟透天樓房4樓神明廳失火，濃煙竄出，驚動鄰居，警、消據報，趕往搶滅火勢，近30分...

台鐵員工誤觸高壓電全身逾60%灼傷 工會籲速配安全裝備

台鐵5日凌晨發生員工誤觸未被封鎖的拖上線（調車縣），被高壓電擊重，造成全身面積60%以上灼傷，緊急送至加護病房搶救。對此...

3年前早產無心跳緊急救回 媽媽帶健康女兒感謝救護員

高雄市葉姓婦人3年前早產，當時救護人趕到婦人家，發覺胎兒已無心跳，救護員立即與線上救災救護指揮中心護理師陳郁如求助，及時...

風急浪湧打翻漁船 花蓮4漁民暗夜破浪游上岸獲救

花蓮一艘漁船今天凌晨在吉安鄉化仁海堤附近海域捕魚時，被湧浪打翻。當時海巡人員正實施海面監控，發現有船隻翻覆，趕往現場救人...

熱門新聞

鑽信用卡系統漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

台大五天三起事故 又一名22歲男學生墜樓意識不清送醫

暖！學生意外頻傳 台大社會系師生發起「互挺團」

台大5日內第三起學生事故 校方回應了

BMW詭異停路中央駕駛不知去向 後座竟有棉被包裹男屍

影／蘇花公路大清水隧道車禍車撞爛 雙向交通暫時中斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。