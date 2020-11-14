3年前早產無心跳緊急救回 媽媽帶健康女兒感謝救護員

高雄市葉姓婦人3年前早產，當時救護人趕到婦人家，發覺胎兒已無心跳，救護員立即與線上救災救護指揮中心護理師陳郁如求助，及時將胎兒送往高雄長庚醫院搶救，令胎兒恢復心跳。當時的胎兒已是健康的小妹妹，前天就在她3歲生日，媽媽抱她到仁武分隊及消防局指揮中心，感謝消防救護人員及時救命，讓雙方都開心不已。

據了解，2017年11月12日凌晨，葉姓婦人懷孕僅27周，因胎位不正等問題，在仁武區住處突然感覺腹部陣痛，家人趕緊向119求救，當時高雄市仁武消防分隊救護員趕到，發現胎兒已經出生，但還包覆著完整的羊膜，救護員發覺胎兒無心跳，立即線上與救災救護指揮中心護理師陳郁如討論處置方式，決定將胎兒急救後送醫，成功挽救一條新生命。

這名獲急救挽回的胎兒，現在是3歲劉姓小妹妹，前天她3歲生日，媽媽抱著她和家人一起到仁武消防分隊，尋找當時協助送醫的救護人員，要把小妹妹健康活潑的狀況，與救護人員分享這份感動，葉姓婦人還製作「感謝有您」的手工吊飾，答謝救護人員。

當時參與急救的救護員陳信宏說，從事消防工作以來，雖不是第一次遇到孕婦急產，卻是第一次遇到羊膜包覆的早產兒，當下有點手足無措，幸好有119值勤護理師線上指導、家屬冷靜配合及長庚醫療團隊的通力合作才順利將小妹妹帶到這世界。