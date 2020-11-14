風急浪湧打翻漁船 花蓮4漁民暗夜破浪游上岸獲救

花蓮一艘漁船今天凌晨在吉安鄉化仁海堤附近海域捕魚時，被湧浪打翻。當時海巡人員正實施海面監控，發現有船隻翻覆，趕往現場救人，所幸翻覆地點距岸不遠，船上1名台籍船長和3名印尼船員，在濕冷大海中自行游上岸獲救。

這艘漁船昨天晚間10時46分出海，是延繩釣漁船，這個季節以捕抓鬼頭刀為主。今天凌晨1時許，在化仁海堤前方海域附近作業時，疑被大浪打翻。

海巡署第一二岸巡隊花蓮商港安檢所所長張成浩表示，今天清晨1時許，南濱安檢所守望人員監控海面時，發現船隻翻覆，立即通報。

海巡署當即派遣線上海巡艇及第二（沙東）機動巡邏站、花蓮漁港安檢所及花蓮商港安檢趕往現場，同步通報花蓮消防局聯手馳援。

幸好因船隻翻覆地點距岸不遠，救難人員趕到時，49歲陳姓船長和3名印尼漁工已經自行游上岸。海巡人員檢視發現4人無明顯外傷，不過擔心他們失溫，給予保暖毛毯及熱食。因漁民們均表示不需要送醫，後續由船長聯繫拖吊業者，將漁船拖離。