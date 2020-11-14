ATM故障吃10萬？女存款查不到交易紀錄急報案警幫釋疑

基隆市一名女子12日晚間6點多到超商操作ATM，存入10萬元現金到帳戶，她操作後立即查詢交易紀錄，發現ATM並無顯示存入紀錄，她認為機器故障，存入現金恐不翼而飛，相當著急報案。警方到場協助，幫忙她打銀行緊急電話，銀行人員告知要1到3天工作天，有交易明細表不會有問題，女子才釋懷。

基隆市警察局第二分局今天表示，東光派出所12日晚間6點多，接獲一名女子著急報案，指她操作超商內的ATM出現問題，請警方協助，警員陳澔諹獲報後趕到超商了解。

報案女子說，她存入10萬元，但「機器故障」，沒有保障，她在操作後立即查詢交易紀錄，但發現ATM並無顯示存入紀錄，擔心存入的現金不翼而飛，有10萬元，她才那麼緊張。

員警在現場撥打ATM緊急聯絡電話，詢問銀行客服人員，經瞭解原來是ATM及銀行的作業時間關係，故未立即顯示存入數額，過一段時間後再查詢即會顯示，請報案女子無需緊張，如果還有問題，可持明細表到派出所報案，他相信沒有問題，銀行人員解釋很清楚，要1到3個工作天才會顯示，有交易明細表就可證明。

根據該銀行ATM存款操作說明，存款流程螢幕都有明確的操作手續，依指示即可完成，機器點完鈔票之後，會顯示清點的結果，如果確認金額無誤，就選擇「本人確認存入金額無誤」，但如果機器清點的金額跟自己算的不一樣，請選擇「取消交易」，可再把錢拿回來。完成手續後可選擇列出交易明細，或螢幕顯示。