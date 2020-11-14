影／男警騎警用機車上勤務擦撞行人 肇責待釐清

新北市中和警分局錦和派出所廖姓員警昨天傍晚騎警用機車前往交通崗執行交整勤務途中，疑因下雨加上天色昏暗，不慎擦撞路邊行人郭姓婦人，二人當場雙雙倒地，因身體均有多處擦挫傷，經送醫後二人均無大礙。至於相關肇事責任歸屬將交由永和交通分隊調查鑑定釐清。

中和警分局錦和派出所22歲廖姓員警昨天下午5時許，騎警用機車前往中和區中正路與錦和路口交通崗執行下班車流交整勤務途中，行經中和區錦和路時，因天色昏暗加上雨勢不斷，不慎擦撞站在路邊準備過馬路的67歲郭姓婦人。

廖員當場連人帶車摔倒，郭女也被撞倒在地，二人身上有多處擦挫傷，由救護車送往雙和醫院急救後已無大礙，中和警分局駐區督察楊力強與副分局長林福財獲悉也趕赴醫院慰問員警及受傷的郭姓婦人。