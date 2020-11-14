影／中市警一分局志工充電 表揚7旬女志工 「飯糰姊」

台中市警一分局昨天舉辦「109年下半年警察志工聯繫會報暨特殊訓練」，近百餘名志工參加，由分局長孫太康主持，並於會中感謝志工夥伴們對於警政工作的熱心協助與無私的奉獻。

警察志工中隊長莊乃慧女士及副中隊長黃昭治女士為感謝這些志工夥伴的付出，特別準備當季水果-柑橘，讓與會志工們一同品嘗，除了補充元氣外，也柑甜在心裡。

此次會中表揚5名高齡志工及10名績優志工，其中獲得表揚志工張陳新貴女士，在大誠分駐所已服務近15年，派出所同仁們都稱她「飯糰姊」，雖已71歲，仍活力滿滿積極投入警政宣導工作，閒暇之餘常大展身手，尤其在大年初二時，和所內警察志工們準備自己的拿手菜，帶至分駐所與所內同仁享用，與員警圍爐話家常，加菜讓值班員警享用豐盛的午餐。

本次訓練規劃許多豐富實用的課程，告知警察志工們最新犯罪手法及交通宣導，讓每位警察志工們將這些知識帶回，一同成為安全守護者，若發現可疑之人、事、物，可立即通報警方處理，共同守護我們的家園。

另外，也特別安排園藝老師帶志工們認識香草植物，並使用百里香、薰衣草、茶樹等具有鎮靜、殺菌、強化免疫系統功效的香草植物做成拍打棒，在繁忙、講求效率的時代中，透過「手作課程」讓志工們放慢腳步，沉澱心靈，增進志工們生理、心理及情緒健康，並教導志工們使用香草拍打棒，拍打活絡身體經絡。