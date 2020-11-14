影／大貨車司機酒駕迴轉還撞歪消防栓 水柱噴4米高

新北市陳姓男子昨天駕駛有吊臂的大貨車十字路口迴轉，不慎撞歪路邊消防栓，水柱噴飛約4公尺高，警方迅速到場進行交管，自來水公司於事發後50分鐘將管線關閉。陳男酒測值0.23毫克，警詢後依危險罪移送新北檢署偵辦。

據了解，陳姓男子昨天下午1 時58分駕駛有吊臂的大貨車，載運重物行經板橋區民族路及區運路口，於迴轉時不慎撞歪路邊消防栓，導致大量自來水當場噴出，水柱高達將近4公尺高，路過民眾及車輛只能小心閃避。

由於事發地點斜對面就是海山分局交通分隊，員警見狀迅速到場進行交管，並知籣來水公司於下午2時40分將管線關閉，並恢復交通車流順暢。而肇事的陳男酒測值為0.23毫克，警詢後依公共危險罪送辦。

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