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影／中山醫院醫生趕開刀救命好心焦 警車那道光幫引導

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

「不好意思，我是中山醫院大慶院區醫生，醫院有位病患需要緊急開刀，可以幫我引導到醫院嗎？」歐姓醫生於11月10日晚間，接獲醫院通知有病患需進行緊急手術，向警求援，員警得知情況緊急需分秒必爭，便開啟警笛於前方引導，並請歐姓醫生駕駛車輛注意安全緊跟警車後方，讓原需25分鐘的路程，縮短至13分鐘即趕抵急診室門口。

台中市警三分局合作派出所巡佐葉健斌、警員林剛平在11月10日晚間9時執行巡邏勤務，甫於精武車站巡簽完欲駕車離去時，突然有1輛自小客車駕駛慌張跑向警車，渠向警方表示自己是中山醫院的醫生，現院區有名患者病情危急需馬上開刀，請求警方協助開道。

經警詢問後，獲悉歐姓醫生任職中山醫院，休假返家休息時，突然接獲醫院通知院內有病患需進行緊急手術，因其家住北屯區離醫院較遠，平時上班就得耗費約40分鐘的車程，加上夜間視線不良、車流量大，沿途號誌又多，讓其邊開車邊擔心會耽誤開刀時間而心焦不已。

幸好就在此時，他眼尖發現前方巡邏警車閃爍的警示燈，便抱著一絲希望上前求助，在員警駕車一路鳴笛疾駛引導，以及沿途駕駛人配合下，讓其能夠順利趕抵醫院搶救病患。

員警得知情況緊急需分秒必爭，便開啟警笛於前方引導，並請歐姓醫生駕駛車輛注意安全緊跟警車後方，讓原需25分鐘的路程，縮短至13分鐘即趕抵急診室門口。

「不好意思，我是中山醫院大慶院區醫生，醫院有位病患需要緊急開刀，可以幫我引導到醫院嗎？」，歐姓醫生向警求援，員警開啟警笛於前方引導，讓原需25分鐘的路程，縮短至13分鐘即趕抵急診室門口。圖／警方提供
「不好意思，我是中山醫院大慶院區醫生，醫院有位病患需要緊急開刀，可以幫我引導到醫院嗎？」，歐姓醫生向警求援，員警開啟警笛於前方引導，讓原需25分鐘的路程，縮短至13分鐘即趕抵急診室門口。圖／警方提供

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