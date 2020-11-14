疫情期間自駕多 北市警配合百貨周年慶辦交通安全宣導

台北市交通管制工程處交通控制中心統計資料，今年上半年台北車站商圈周邊的忠孝西路交通流量，較去年同期增加2.59%，但車行平均速率從時速42公里提升至47公里，數據顯示透過市府相關單位整合及警方的強力疏導執法作為，讓市民有更好的用路環境。

近日中正一警分局結合轄區新光三越周年慶，舉行交通安全宣導活動，希望藉由建立民眾正確交通及用路安全觀念，在享受順暢的道路服務品質下，也能注意路況，減少事故發生。

警方表示，新冠肺炎疫情改變民眾通勤方式，導致搭乘大眾運輸人數減少，自行開車、騎車的人數明顯增加，再加上近日轄內百貨公司周年慶活動將加重台北車站附近交通負荷，中正一警分局除縝密規劃相關勤務嚴陣以待，同時為了加強駕駛人防禦駕駛觀念及提升民眾交通安全意識，警方昨日起利用「新光三越百貨公司台北站前店周年慶」，派遣交通安全宣導團在百貨公司前廣場舉辦「百貨周年輕鬆購 交通安全平安GO」宣導活動。

活動內容包括有獎問答、警察寶寶與民眾互動，前往周年慶購物的民眾，也能藉由交通安全宣導，更加了解路權觀念及交通執法新知。