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台中騎士被酒駕男撞飛50公尺吐血慘死 肇事男懊悔下跪
台中市民周姓男子酒後，今天凌晨駕駛自小客車途經東區進化路與力行路口，與林男騎的機車碰撞，撞擊力道大，致林被撞噴飛飛50公尺，頭部受重傷，口吐鮮血，地面留下大攤血跡，經送醫急救後不治。周的酒測值達0.97毫克。警方初步研判周男未住意車前狀況，確切肇事原因仍待事故鑑定釐清。台中市警三分局將依過失致死、公共危險等罪將周男移送法辦。
警方調查，周男（27歲）今天凌晨2時53分，駕駛黑色自小客車沿進化路由北往南方向行駛，行經進化路與力行路口時，與同行駛方向的重機車發生碰撞，造成重機車騎士林姓男子(61歲)頭部重創、四肢受傷，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後仍宣告不治。
林男所騎機車遭周男所駕車撞擊，機車遭大力撞擊下，滑到對面車道；而周男的肇事車車頭凹陷，擋風玻璃有明顯撞擊痕跟，肇事的周男緊張的跪地不停的抽菸，員警對他酒測，高達0.97毫克。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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