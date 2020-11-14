基隆光一路橋下路霸多堆滿雜物 警方舉發清除

基隆市29號橋下設有獅球嶺全民運動公園，是很多民眾運動散步的地方，但常遭人堆放雜物，里長請環保局一清再清，還是不斷出現，近日更有人堆滿電器、棉被、腳踏車，甚至連廢棄汽機車都有，警方會同環保局全力執行清除多車的「路霸」，並當場依違反道路交通管理處罰條例告發一名堆積雜物男子。

仁愛區光華里長陳世豐說，近日有位住附近男子，只要他出現的範圍四周，不用幾天就會到處堆滿了雜物，在短時間就收集很多雜物，有在車內堆滿雜物的汽車、廢棄機車、腳踏車、電器、棉被、皮箱等，幾乎什麼都有，占用道路、公園空地，造成民眾困擾。

陳世豐表示，里辦公處拜託環保局人員清了又清，他就是有辦法一堆再堆，可說是個頭痛人物。因為運動公園是附近里民每天運動散步的地方，好不容易志工整理得很乾淨，一下子又雜亂髒汙，堆得亂七八糟，飽受困擾。

29號橋下闢建的獅球嶺全民運動公園，有籃球場、兒童遊戲區和多功能體適能區，老人小孩可以運動休閒，也有一處小型極限運動空間，青少年也常來遊戲、運動。

市警第一分局表示，為淨化光一路休閒運動廣場周邊道路環境，維護用路人權益及行車安全，昨天針對占用道路及陳列廣告、雜物等，影響社區景觀及道路安全行為，會同環保局全力執行清除「路霸」，當場舉發違規1件，清除各類占用物品及雜物多車載走。