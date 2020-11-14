生活不順遂... 台南看護工持玩具槍搶郵局後到警局自首

「我要錢」、「我不會傷及無辜」台南40多歲的莊姓男看護最近接不到案件，欠下10萬多元的債務，昨天下午異想天開拿著玩具槍到北區大光郵局，趁郵局快結束營業時，他從手提袋裡掏出手槍，悄聲說「把錢放在袋子裡」兩位櫃員嚇得躲進櫃台下按警鈴報案，他見對方沒動作，停留不到1分鐘返家穿上外套，步行到實踐派出所自首。警方依強盜未遂罪嫌移送法辦。

街坊鄰居表示，40多歲的莊曾有酒駕前科，他沒有結婚也沒有小孩，跟家人住在一起，家境狀況並不好；鄰居得知他涉及強盜未遂案，認他看起來很溫和，直呼不可思議。據調查，莊平常是看護工，但沒有接到穩定的案件，曾經多次向朋友借錢度日。

昨天下午郵局快結束營業時，莊拎著一個小手提袋走進郵局，到了櫃台時，從手提袋裡掏出手槍，把槍管朝向櫃員，並用手遮掩住槍體，「我要錢」、「我不會傷及無辜」向兩位櫃員悄聲說「把錢放在袋子裡」，兩櫃員早已嚇得躲進櫃台下按警鈴報案。

然而，莊看到對方沒動作，在郵局停留近1分鐘，接著就抓起手提袋與玩具槍步行回家，穿上一件外套後，自行走到實踐派出所自首，向值班警員說「我剛剛去搶郵局」，警員聽了後當場傻眼，進一步了解後確有這回事。