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車頭撞爛了！計程車和自小客車相撞7人受傷送醫急救
嘉義陳姓計程車司機，今晚10時許駕駛計程車從高鐵太保站返回嘉義市，行經高鐵大道、埤竹路口，與另一陳姓駕駛的自小客車發生車禍，計程車司機、白色自小客車駕駛及5名乘客，共7人受傷送醫、暫無大礙，初步研判可能其中一輛車未遵守號誌燈，事故原因仍待警方調查。
「車頭撞爛損失很大！」陳姓計程車司機同事表示，晚間約10點20分接獲無線電通報支援，立即到現場查看，陳姓司機的計程車頭幾乎全毀，安全氣囊爆開，所幸陳僅胸部疼痛、無明顯外傷。
陳向友人表示，計程車走高鐵大道要回嘉義市，在埤竹路口與另一輛從對向車道左轉的白色自小客車發生撞擊。
據了解白色自小客車陳姓駕駛，車上載5名乘客準備返家，發生車禍後29歲男子右腳疑骨折，20歲男子肢體疼痛，30歲男子肢體及頸部疼痛，另有19歲女子背部疼痛、18歲懷孕4週女子及6個月男嬰無明顯外傷，都送院治療。
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