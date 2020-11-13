疑因經濟壓力大 彰化員林清潔隊員請假尋短

彰化縣員林市39歲張姓清潔隊員被妻子發現疑似燒炭輕生，警消獲報趕到，張男已無生命跡象，現場留有遺書稱對不起家人，交代妻子照顧兩名幼兒。警方初步了解，張男疑似積欠債務，有經濟壓力，已向清潔隊請假數日沒上班。

警方調查，張男娶外籍妻子，夫妻感情和睦，但他慷慨豪爽，對於博奕可以一擲千金，一晚賭輸30、40萬元面不改色，第二天照常上班，可能因此與家人關係緊張，近日疑似債務問題，經濟壓力大，本周向清潔隊請假。

張妻今天下午下班返家，發現丈夫沒外出，打開二樓臥室，發現他躺在床上，四肢僵硬，呈現明顯死亡，床邊地板有炭盆。消防隊員打開窗戶和排煙，同時撲滅炭盆殘火，因張妻不願送他就醫急救，消防隊員讓她簽字後撤隊。警方到場檢視，認為現場雖沒打鬥痕跡，仍將詳細調查死因。

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