電線遭怪手扯下　中壢女騎士勒喉摔車　

桃園市一名女機車騎士，昨天行經中壢區月桃路時，竟遭垂落的電線勒住喉嚨摔車，一旁施工工人打電話叫救護車，並以怪手將電線撐起，幸好女騎士送醫後尾椎受傷，並無大礙。桃園新建工程處表示，電線為遭一旁施工的怪手疏失扯下，電線在事發當下已移除；受傷女騎士今早也已出院。

桃園市消防第二大隊指出，昨天早上8點獲報，中壢區月桃路有機車騎士遭脫落電線，勾住頸部摔車。救護人員到場後發現，患者39歲張姓女機車騎士頸部紅腫、右手手掌及手肘輕微擦傷及臀部疼痛，意識清楚，將她送往中壢天晟醫院救。

新工處指出，電線垂落是因拓寬工程加上電纜地下化工程施工疏失，電線遭施工怪手扯下。調閱監視器後發現，女騎士當時行經月桃路時，見電線在眼前，緊急煞車仍來不及閃多，被電線勒住脖子摔車。