沿奇萊東稜探勘山屋地點 林管處3人失溫1人疑似高山症

花蓮林管處新城工作站3名人員陪同太魯閣國家公園處人園上山勘察避難山屋設置地點，今下午在將近海拔3000公尺處的太魯閣大山北鞍三叉營地，3人失溫，其中1人疑似高山症，向消防局求援，因山區持續降雨，預計明天上午視天氣狀況，出動直升機吊掛。

太魯閣國家公園管理處考慮增建避難山屋，選擇3處都位於林務局土地，兩單位共組10人隊伍，包括花蓮林管處新城工作站3人、太管處7人，9日共同上山，沿著奇萊東稜路線會勘設置地點，預計16日從研海林道下山。

新城工作站主任余蘭君說，3名上山的同事有2人是巡山員、1人是高山協作，都有登山經驗，但近日山區天氣不穩定，且會勘的磐石中鋒、北鞍及大理石3個地點，海拔約在2700到3000間，沿著稜線走路況不是很好，不少路段必須靠繩索攀爬，又是重裝，非常辛苦。

工作站人員與上山同事每天都以無線電密切聯絡，昨天3人就略感不舒服，今天一早從鐵線斷崖出發，下午走到三叉營地，天氣又濕又冷，陸續出現失溫現象，目前在海拔2943公尺的三叉營地紮營等待救援，由新城工作站通報花蓮縣消防局救援。

消防局表示，39歲危姓工作人員出現疑似高山症情況，頭痛、咳嗽且呼吸有異音，無法行走，那姓高山協作膝蓋有舊傷，陳姓工作人員也有失溫現象。消防局已透過消防署申請空勤總隊出動直升機，因山區降雨，若明天天氣許可，預計清晨6時10分出動直升機吊掛，若持續降雨，無法執行吊掛任務，也會組成救難隊伍徒步上山救援。