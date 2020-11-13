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學校旁開麻將館　警上門查緝「8成賭客都學生」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方近日獲報，萬華區有一間「健康麻將館」涉及賭博，前天上門查緝時，發現該館鄰近轄區派出所、對街就是學校，不僅涉賭，賭客中還不乏未成年學生，警方在現場查獲負責人、員工、賭客14人，查扣抽頭金6000餘元，詢後分別依涉賭博罪、少年事件處理法等罪嫌送辦。

警方調查，位於萬華區康定路上的「健康麻將館」，以會員制吸收賭客，經營近1個月，雖門口張貼海報強調提倡「不吸菸、不熬夜、不賭博」，實際上卻掛羊頭賣狗肉，不僅深夜有許多賭客進出、逗留，狂熬夜打牌，還以每人每將100元收費，提供麻將、桌具給賭客行賭。

此外，該館對街就是西門國小、台大醫院北護分院，距離同樣位在康定路上的轄區西門町派出所，也才不出200公尺遠，行徑十分囂張。

警方獲報後嚴加查察，經數日積極蒐證，11月11日集結警力上門搜索，當場查獲擔任現場負責人的44歲王姓男子、52歲林姓女員工，及賭客12人，查扣抽頭金6000餘元。其中，包含尚未成年的5人（4男1女）在內，有10名賭客是雙北地區某大學、中學學生，皆在現場行賭。

據悉，學生賭客認為，他們一行人想打牌，麻將館既是合法申請的場所，進去打牌應該不違法，所以才到麻將館內打牌比輸贏，輸的人請贏的人吃飯。

但除了業者藉著供給賭博場所涉及不法外，賭客在公眾可出入場所賭博，也已涉及刑法賭博罪，警方也將涉賭學生一併帶返偵辦，全案詢後依賭博罪嫌送辦，未成年者也依少年事件處理法移送少年法庭偵辦。

該麻將館門口張貼海報強調提倡「不吸菸、不熬夜、不賭博」。記者李隆揆／攝影
該麻將館門口張貼海報強調提倡「不吸菸、不熬夜、不賭博」。記者李隆揆／攝影
該麻將館門口張貼海報強調提倡「不吸菸、不熬夜、不賭博」。記者李隆揆／攝影
該麻將館門口張貼海報強調提倡「不吸菸、不熬夜、不賭博」。記者李隆揆／攝影

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