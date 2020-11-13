小王抓到了！糾纏人妻 還持刀殺傷人夫

台中縣清水區55歲呂姓男子，與彰化縣已婚林姓女子發生婚外情，呂不滿林女要跟他分手，今天上午9時許，持一把折疊刀前往林女位在秀水鄉住處找林女理論，殺傷林女丈夫與小叔的手臂後，騎機車逃逸，鹿港警方即依據監視器，查出呂男行蹤，今天下午3時許，在呂位在台中市清水區住處將他逮獲，依殺人未遂、及恐嚇等罪嫌移送地檢偵辦。

警方調查，呂姓男子騎機車前往林女家中理論時，林女的丈夫及小叔均在家，出面與呂交涉，雙方先是言語不合，隨即發生互毆扭打衝突，呂拿起折疊刀殺傷兩人手臂，林姓的丈夫與小叔隨後被送醫救治，幸好傷勢不嚴重，沒有生命危險。