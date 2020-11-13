外送員與小貨車碰撞 車頭全毀騎士雙手骨折倒臥路中間

屏東36歲吳姓男子今天行經萬丹鄉萬丹路三段時，與38歲陳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，碰撞當下，吳男面朝下倒地，雙手骨折意識清楚，路過民眾見狀立刻報警，醫護人員也將吳男送醫治療，經酒測雙方酒測值皆為零，詳細事故原因仍待釐清。

據了解，吳男從事外送行業，今天上午10點54分行經萬丹鄉萬丹路三段時，一輛由陳男駕駛的小貨車，正要由對向車道左轉時，因吳閃避不及，直接撞上小貨車側面。

案發當時，吳男噴飛倒地，面朝下雙手骨折意識清楚，機車車頭也被撞爛，零件飛散在道路旁，路過民眾見狀立刻報警，隨後由醫護人員將吳男送醫治療，經警方施作酒測，雙方酒測值皆為零，詳細事故原因仍待釐清。

此外，也有目擊民眾將車禍拍照PO網，不少網友對於外送員車禍事故議論紛紛，不少網友留言表示，「這種滑壘姿勢…真的很痛還好人沒事 願都平安」、「外送員很辛苦沒錯，但大部份外送員的騎車速度與方式車禍是早晚的事情」、「外送員騎車都滿可怕的，好幾次都被他們嚇到」。