保護85年桃園神社 消防用細水霧滅火防止二度傷害

大有分隊今到前身為「桃園神社」的桃園忠烈祠舉辦防火演練，以細水霧滅火避免二度對建體造成傷害。記者曾健祐／攝影 為了防止古蹟火警，桃園市消防局第一大隊大有分隊今天在有85年歷史，前身為「桃園神社」的桃園忠烈祠舉辦救災演練，模擬忠烈祠失火，消防第一時間趕赴現場，考量古蹟脆弱、存放歷史文物，選用「細水霧滅火系統」救災，可避免因水柱衝擊造成二次傷害。

大有分隊指出，今天模擬忠烈祠內部竄出火煙，與轄區周圍龜山、桃園及三民分隊到場支援，同時掌握鄰近水源、救災動線及車輛停放位置。

由於忠烈祠前身是「桃園神社」，1935年設立曾為當地信仰中心，後來年久失修直到1986年桃園縣府修葺整建，並在2014年桃園市府升格後更名為「桃園忠烈祠」，具有歷史價值，內部也供奉為國捐軀的軍警消靈位，也有不少歷史文物。

大有分隊說，演練除了依據古蹟及歷史建築消防救災處理原則，也考量古蹟建築脆弱，特別使用水箱車上搭載的「細水霧滅火系統」，有別於一般滅火以水柱灌救，細水霧是壓力較小、衝擊力較低的方式，可讓接觸壓力變低，讓建築物不會因水柱衝擊受二次傷害。

另外，水霧還能吸收較大熱量降溫，加快火勢撲滅、降低更多災損，同時第一大隊也到場後，也操作空拍機監控，有助於現場指揮官適當人力調度。