影／新北警強力掃蕩黑幫 檢肅23人到案還查獲衝鋒槍

新北市警方配合警政署自11月2日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至11月13日止，共檢肅天道盟、竹聯幫及其他幫派組合分子首惡5人、成員18人，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺及槍砲、毒品等刑案，查扣衝鋒槍等改造槍械6枝、十字弓1把、子彈79發、各級毒品共重15公斤。

新北市刑大指出，這波掃黑行動期間，市刑大鎖定新北轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象，深入蒐證後報請新北、台北地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定以「天道盟天鳴會」趙姓男子為首犯罪集團，在鶯歌區成立人頭公司，帶領旗下成員暴力恐嚇建商，並以幫派分子自恃，指派小弟圍堵妨礙工程正常作業等不法手段，致使施工作業停擺逼交保護費，日前將趙嫌及成員共6人檢肅到案。

蘆洲警分局檢肅統促黨具竹聯幫身分的李姓男子，涉嫌受託處理債務糾紛，指揮成員將被害人帶往偏僻處所，強逼簽立本票、拍裸照威脅，日前李嫌等5人以涉犯毀損、強制、恐嚇等罪名檢肅到案。

新北市刑大並檢肅竹聯幫月堂幹部趙姓男子等3人所組成的詐欺集團，和王姓男子等5人暴力滋事集團，樹林警分局查獲杜姓男子等4人暴力滋事集團，給予黑道幫派迎頭痛擊，充分展現警方打擊不法暴力之決心。