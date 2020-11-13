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影／新北警強力掃蕩黑幫 檢肅23人到案還查獲衝鋒槍
新北市警方配合警政署自11月2日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至11月13日止，共檢肅天道盟、竹聯幫及其他幫派組合分子首惡5人、成員18人，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺及槍砲、毒品等刑案，查扣衝鋒槍等改造槍械6枝、十字弓1把、子彈79發、各級毒品共重15公斤。
新北市刑大指出，這波掃黑行動期間，市刑大鎖定新北轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象，深入蒐證後報請新北、台北地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定以「天道盟天鳴會」趙姓男子為首犯罪集團，在鶯歌區成立人頭公司，帶領旗下成員暴力恐嚇建商，並以幫派分子自恃，指派小弟圍堵妨礙工程正常作業等不法手段，致使施工作業停擺逼交保護費，日前將趙嫌及成員共6人檢肅到案。
蘆洲警分局檢肅統促黨具竹聯幫身分的李姓男子，涉嫌受託處理債務糾紛，指揮成員將被害人帶往偏僻處所，強逼簽立本票、拍裸照威脅，日前李嫌等5人以涉犯毀損、強制、恐嚇等罪名檢肅到案。
新北市刑大並檢肅竹聯幫月堂幹部趙姓男子等3人所組成的詐欺集團，和王姓男子等5人暴力滋事集團，樹林警分局查獲杜姓男子等4人暴力滋事集團，給予黑道幫派迎頭痛擊，充分展現警方打擊不法暴力之決心。
新北市警局長陳檡文自上任以來，要求各分局對轄區內發生聚眾鬥毆案件逐案列管，比對分析易滋事分子，具幫派身分的涉案人以治平專案檢肅到案；這次「全國同步掃黑行動」專案檢肅到案目標均為具成效展現的列管案件，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，持續以專業、效率、鍥而不捨的精神迎頭痛擊存有僥倖的幫派分子，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，以達到民眾安居樂業目標。
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