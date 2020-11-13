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台中中清菓菜市場後方草皮起火 火舌延燒2輛貨車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市西屯區中清菓菜市場後方的草皮，今天中午突然起火，由於堆放大批雜物，一時火勢熊熊、濃煙密布，延燒到車棚內的2輛貨車，經警義消全力灌救將火勢撲滅，起火原因警方調查中。

台中市消防局今天中午12時10分，接獲民眾報案指出西屯區中清路2段中清菓菜市場後方草皮起火，派遣水湳及大雅分隊、出動消防車5輛、救護車1輛、人員15名、由水湳分隊小隊長劉順正帶隊前往搶救。

民眾來電表示，中清菓菜市場後方水溝有冒煙，疑似草皮起火，請求派遣人車前往搶救，後續多通報案電話疑似停車場汽車起火，故加派大雅分隊前往支援。

中午12時20分，水湳回報因途中火煙冒出，又無法查看燃燒何物，故加派四平分隊前往支援，現場燃燒雜物和車棚起火，火煙很大，火舌延燒到2部貨車，至中午12時46分，警消將火勢撲滅。

台中市西屯區中清菓菜市場後方的草皮，今天中午突然起火，由於堆放大批雜物，一時火勢熊熊、濃煙密布，延燒到車棚內的2輛貨車，經警義消全力灌救將火勢撲滅，起火原因警方調查中。
台中市西屯區中清菓菜市場後方的草皮，今天中午突然起火，由於堆放大批雜物，一時火勢熊熊、濃煙密布，延燒到車棚內的2輛貨車，經警義消全力灌救將火勢撲滅，起火原因警方調查中。
台中市西屯區中清菓菜市場後方的草皮，今天中午突然起火，由於堆放大批雜物，一時火勢熊熊、濃煙密布，延燒到車棚內的2輛貨車，經警義消全力灌救將火勢撲滅，起火原因警方調查中。
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台中市西屯區中清菓菜市場後方的草皮，今天中午突然起火，由於堆放大批雜物，一時火勢熊熊、濃煙密布，延燒到車棚內的2輛貨車，經警義消全力灌救將火勢撲滅，起火原因警方調查中。
台中市西屯區中清菓菜市場後方的草皮，今天中午突然起火，由於堆放大批雜物，一時火勢熊熊、濃煙密布，延燒到車棚內的2輛貨車，經警義消全力灌救將火勢撲滅，起火原因警方調查中。

台中市 中火 救護車

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