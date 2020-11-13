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苗市小吃店竄火苗大樓急疏散 業者自救滅火嗆傷

中央社 / 苗栗縣13日電

苗栗市火車站前一間小吃店下午炊事不慎起火，店面所在的大樓人員一陣驚慌緊急疏散，所幸業者與員工持滅火器及時撲滅火勢，但2人自救時遭滅火器乾粉嗆傷送醫，無大礙。

苗栗市火車站前靠近中山路的1樓小吃店，下午1時許疑因廚房炊事不慎傳出火警，該大樓內有多間公司行號，4、5樓更是照顧清寒植物人的創世基金會，苗栗縣消防局獲報立即出動大批人車前往救援。

消防隊到場時已無明顯火勢，但大樓內濃煙密布，消防隊員確認1樓廚房起火點無明火，濃煙也未竄至4、5樓，創世基金會住民皆平安，現場安排協助排煙。

火警發生第一時間，小吃店業者趕忙衝到大樓大廳告知警衛保全，以廣播通知人員疏散，並和員工拿了3、4支滅火器自救，保全也緊急利用大樓消防設備，拉出水線協助將火勢撲滅，過程中，小吃店業者和員工2人遭滅火器乾粉嗆傷，喉嚨不適，搭乘救護車就醫。

小吃 火車站

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