台南4名鳳凰獎楷模出爐 自許「拯救人民於水火」

義消保西分隊副小隊長黃志忠今年協助歸仁區民宅火警，搜救民眾脫困送醫。記者邵心杰／翻攝 台南市府消防局當選109年鳳凰獎楷模人員出爐，分別為消防楷模特搜分隊員廖振順、第六大隊員楊順翔，以及義消楷模中正中隊副中隊長陳建榮、保西分隊副小隊長黃志忠等4人，廖振順等人自我期許，希望將鳳凰人「拯救人民於水火之中、奮鬥不懈、永往直前」的精神傳承下去。

消防局指出，隊員廖振順2016年0206台南維冠大樓倒塌現場，在72小時黃金救援時間，深入建築物中搶救包括李宗典在內受困10名民眾外，疏散14名民眾，也搶救出8具大體。今年1月間，日籍男子爬到永康某商旅大樓頂樓電梯機房作勢跳樓，飯店人員以日語翻譯勸阻，廖等人架設繩梯，趁機抓住當事人，避免失足墜樓。

隊員楊順翔今年4月間在北區中華北路緊急救護案件，到場時，病患瀕死呼吸、摸不到脈博，經他立即施予CPR及給氧且利用AED，送醫急救後恢復心跳，挽回一條生命；5月間在文元國小旁籃球場，他到場時，患者已意識不清、抽搐，摸不到脈博，經緊急施予CPR，送醫後救回。且參與編寫消防局新冠肺炎防疫手冊。

消防局表示，義消副中隊長陳建榮、義消副小隊長黃志忠皆曾協助執行多起救災任務，奮勇盡職、不顧自身危險，搶救他人脫險，當選今年度全國「鳳凰獎」楷模，實至名歸。