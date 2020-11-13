中潭公路全面取締砂石車違規 警方：今年已超過300件

台21線日月潭往魚池方向砂石車往來頻繁，且有闖紅燈等重大交通違規情形，集集分局接獲民眾指稱後，今年1至10月間，以不定時及沿線不定點交通稽查攔查勤務，經統計取締交通違規計達300餘件，強力執法杜絕駕駛人僥倖心態。

比利時籍情侶Naick和Kim在台旅遊，今年暑假開車行經台21線中潭公路附近，因連遭兩輛砂石車危險超車，兩人把行車紀錄器畫面上傳Youtube，讓外界見識到砂石車的驚險超車行為。

集集分局表示，轄區有不少砂石場，造成砂石車借道行駛省道台21線魚池 往返埔里、日月潭、台16線集集往返水里，搶道爭先的不良駕駛行為，不但經常接到民眾反映，今年甚至發生外國情侶在中潭公路被超車的驚魂事件，有鑑於此，集集警方重新調整勤務作為，同時加強取締砂石車輛行駛省道時的危險行為。