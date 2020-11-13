影／蘇花公路大清水隧道車禍車撞爛 雙向交通暫時中斷

台9線蘇花公路大清水隧道，下午傳出車禍，雙向交通受阻。記者王燕華／翻攝

台9線蘇花公路159公里處花蓮大清水隧道，中午傳出車禍，一台轎車疑與遊覽車擦撞，車頭撞得稀爛。消防人員已趕往搶救，這起車禍造成雙向交通暫時中斷，轎車內3人受傷，小轎車駕駛一度受困車內，被消防人員救出，傷者都意識清醒，沒有生命危險，但車禍造成雙向回堵3、4公里，下午3時40分才恢復通行

這起車禍發生在下午約2時，南下的黑色小轎車疑似與對向遊覽車發生擦撞，車頭、左側車體全毀，轎車55歲黃姓駕駛一度卡在駕駛座上，經消防人員使用破壞器材協助脫困，髖關節及左肩都感到疼痛，因為撞擊力道猛烈，副駕駛座女乘客、後座一名男乘客分別感到胸部、腳部疼痛，3人均被送往花蓮慈濟醫院治療，沒有大礙。

這起車禍嚴重影響蘇花公路通行，因為交通中斷，雙向回堵至少3、4公里，新城警分局已到場指揮，到下午3時40分才恢復通行，車禍原因正由警方處理中。