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正妹帶迷路男童派出所求助 爺孫所內重逢
高雄一名2歲男童與家人分散，在鳳山區中山路的大街上迷路，幸好遇上梁姓女子帶他到派出所求助，沒想到梁將男童帶到派出所不久，男童的阿公就到派出所報案請警方協尋，結束一場驚魂記。
警方表示，梁女（25歲）昨天中午時帶著2歲大的男童，到鳳山警分局鳳崗派出所，值班警員一開始以為是媽媽帶著小孩，一問之下才得知原來是梁女在鳳山區中山路遇上這名小男孩，身旁又沒有大人陪同，疑似迷路。
梁女先詢問男童「小朋友，你的家人呢？」小男孩都說不出口，好心的梁女只好帶他帶派出所請求警方協助。
警方獲報後，調閱中山路附近路口監視器，不過就在調閱過程中，男孩的阿公王姓男子（65歲）急沖沖的跑到派出所報案，正好看到金孫在派出所內，男童也開心的上前與爺爺擁抱，2人在派出所內重逢。
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