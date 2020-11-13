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金門飆車族橫行？警方連續4天加強查緝

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警局金湖分局昨晚會同金門監理站，連續4天針對地區易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務。圖／警方提供
金門縣警局金湖分局昨晚會同金門監理站，連續4天針對地區易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務。圖／警方提供
台灣時有所聞飆車族橫行，沒想到離島金門現在也有類似的狀況出現，甚至還有民眾看不下去，直接跟分局長陳情。金湖分局昨晚會同金門監理站將連續4天針對地區易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務以防制車禍，並加強取締青少年危險駕車、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車等行為，據了解，首日僅告發車輛違規改裝2件。

金湖分局新任分局長何明祥表示，有鑒於有民眾向警察局110系統反映，夜間屢有年輕人駕駛機丶汽車速過快，易造成車禍，並影響社區安寧，為防範車禍及危險駕車行為，除原本每月規劃之擴大臨檢及路檢勤務外，更自昨日起將展開會連續4天的擴大監警聯合稽查。

近期臉書就經常有民眾留言，金城、金湖市區經常有飆車族橫行，有時大半夜的，還故意猛催油門，巨大聲響的經常會嚇到老人家或孩子，甚至有民眾走在路上，還會被機車族給嚇到，讓不少民眾看了罵不停，甚至猛搖頭說「是在衝三小？」。

有民眾就表示，隨著社會型態逐漸變遷，加上升學主義掛帥，不少青少年因為壓力太大，開始寄情高速度、高危險性的競馳活動，先前就有學生邀集三、五好友，於夜間聚集於地區重要道路，如金城的民生路、中正路、伯玉路、榜林圓環至東門圓環、太湖路段等地競速，甚或拆除排氣管之消音器、加裝「砲管」，製造噪音，還自認為很酷，實在是很要不得。

何明祥呼籲年輕人不要耍帥、耍快，依道路速限行駛，切勿以身試法，危及用路人行車安全，他也藉此呼籲家長多關心子女，鼓勵從事正當休閒活動，勿從事危險駕車行為，以免受重罰又掃興。

金門警方從昨晚起加強取締飆車族，在各重要路口，警方都進行攔檢。圖／警方提供
金門警方從昨晚起加強取締飆車族，在各重要路口，警方都進行攔檢。圖／警方提供

車禍 金門

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