BMW詭異停路中央駕駛不知去向 後座竟有棉被包裹男屍

新竹縣橫山鄉傳出疑似他殺命案，死者是52歲的彭姓男子，被民眾發現陳屍在1輛停在路中的白色BMW後座，但車上竟沒有其他人，疑似駕駛棄車逃逸，警方目前已經封鎖現場採證，要釐清為何男子會陳屍在車上，以及有多少人參與犯案。

據了解，民眾上午9時許報案指出，發現台3線66公里處有輛BMW 直接停在路中央，上前查看時赫然發現1名男子陳屍後座，被人以棉被包裹，警方獲報封鎖現場，經查死者有多項前科，同時身上有多處瘀傷及挫傷等，呈橫躺姿勢倒在後座；但駕駛疑似早已棄車逃逸，警方已經深入追查釐清當中。

【中央社／新竹縣13日電】

新竹縣一名彭姓男子今天上午被發現陳屍在自己車上後座，警方獲報到場採證，彭男身上被包著棉被，頭、腳有嚴重外傷，初判是遭人毆打傷重不治。

新竹縣橫山鄉台三線北上66公里處，今天上午被民眾發現一台轎車不明原因停在路中央，報警處理。

新竹縣橫山警分局鑑識人員獲報後到場採證，發現有毒品等多項前科的彭男上半身赤裸，包著棉被躺在後座，頭、腳有嚴重外傷，研判是遭人毆打傷重不治，被載到現場棄屍。

警方表示，彭男車輛的停車地點應非第一現場，目前已調閱附近監視器展開調查。

BMW疑似運屍途中擦撞中央分隔島，嫌犯棄車逃逸。記者巫鴻瑋／翻攝