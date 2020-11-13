婦人喊「我的兒子不見了」引發虛驚 原來是毛小孩走丟

時下很多人把毛小孩當成家中一份子來寵愛，高市湖內警分局湖內派出所員警接獲許姓婦人來電報案說「兒子不見了！」，警方趕赴許婦住家了解案情，許婦慌張下語無倫次，經過員警安撫後得知，許婦口中的兒子竟然是一隻徹夜未歸的狗狗，所幸警方發揮觀察專長，協助許婦順利找回愛犬。

警方今日指出，66歲許姓婦人日前報案說「我的兒子不見了，快來幫我找找！」，受理員警不敢大意，擔心許婦兒子因故發生不測，趕往許婦住家問明情況， 一問下發現，許婦遺失的兒子竟然是一隻狗。