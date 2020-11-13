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麵攤吃宵夜酒醉翻桌拉扯 新北警逮6人

中央社 / 新北13日電

一對夫妻今晨到新北市新店區的麵店吃宵夜，疑因酒醉翻桌，與店家及店內客人發生口角拉扯，警方獲報迅速到場制止，將現場共6人帶回，訊後依傷害、違反社會秩序維護法函送。

警方指出，52歲的秦姓男子與47歲的蘇姓妻子凌晨1時許到位在新店區中正路一處麵攤用餐，疑因酒醉打翻桌子，不僅與麵攤老闆產生口角，還與同在店內用餐的葉姓、陳姓男子等人發生拉扯，造成秦男頭部挫傷、蘇女手部擦傷，送台北市萬芳醫院就醫；葉男頭部腫脹，暫不需就醫。

警方獲報迅速到場，當時雖然已經沒有衝突，但雙方仍互相叫囂。警方帶回警訊後，依傷害、違反社會秩序維護法將秦男及陳男等6人函請偵辦；麵攤老闆清點麵攤物品未受損失，不提出毀損告訴。

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