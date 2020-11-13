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賊星該敗！男子偷2顆酪梨事跡敗露 駕車逃逸自撞電線桿
嘉義縣周姓男子昨晚開轎車到竹崎鄉義和村1處果園，摸黑竊取樹上2顆酪梨，果農發現事跡敗露，周男嚇得駕車加速逃逸，在離果園1公里處義和村山仔門路段失控，自撞電線桿受傷，警方獲報手到擒來，查獲2顆失竊酪梨。
竹崎警分局仁和派出所長蔡建彰昨晚帶隊夜間巡邏，9點接獲通報處理糾紛案，到達現場，報案人指稱對方是酪梨竊嫌，駕車逃逸，蔡所長立即通報勤指中心調派線上巡邏警力協助圍捕。
不久119通報，案發現場附近有交通事故，員警到場處理發現周姓嫌犯犯案車子自撞電線桿，經戒護送醫檢查，額頭及下額有撕裂傷，並無大礙。
員警在周姓竊嫌自撞現場電線桿附近，發現1個白色飼料袋，內有2顆酪梨，經被害果農指認是失竊酪梨，周姓嫌犯坦承犯行，警方偵訊後依竊盜罪嫌法辦。
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