賊星該敗！男子偷2顆酪梨事跡敗露 駕車逃逸自撞電線桿

周姓男子昨晚開轎車到竹崎鄉義和村1處果園，竊取樹上2顆酪梨，果農發現事跡敗露，周男嚇得駕車加速逃逸，在離果園1公里處義和村山仔門路段失控，自撞電線桿受傷被逮。記者魯永明／翻攝 嘉義縣周姓男子昨晚開轎車到竹崎鄉義和村1處果園，摸黑竊取樹上2顆酪梨，果農發現事跡敗露，周男嚇得駕車加速逃逸，在離果園1公里處義和村山仔門路段失控，自撞電線桿受傷，警方獲報手到擒來，查獲2顆失竊酪梨。

竹崎警分局仁和派出所長蔡建彰昨晚帶隊夜間巡邏，9點接獲通報處理糾紛案，到達現場，報案人指稱對方是酪梨竊嫌，駕車逃逸，蔡所長立即通報勤指中心調派線上巡邏警力協助圍捕。

不久119通報，案發現場附近有交通事故，員警到場處理發現周姓嫌犯犯案車子自撞電線桿，經戒護送醫檢查，額頭及下額有撕裂傷，並無大礙。