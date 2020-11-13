聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／六指慣竊又栽在所長手上！ 校園電眼甫換新即建功
六指慣竊犯後24小時內，又栽在台江神探手上。台南市警三分局海南派出所日前受理民眾報案，稱在接送小孩放學時，將機車停放在學校旁，才10多分鐘時間，機車置物箱內的財物就遭竊走，經調閱校園剛汰舊換新監視器，迅速鎖定其左手六指的62歲蘇姓慣竊外，請出其剋星長安所長黃俊榮支援緝捕行動，迅速將蘇嫌逮捕歸案。
有「台江神探豬肉榮」稱號的長安派出所所長黃俊榮，長期建立經營「犯嫌資料庫」，細心再加上過人記憶力，屢建大功。已銷聲匿跡5年多的蘇姓慣竊，9月初涉及轄區盜案，黃憑過人記憶，鎖定逮捕後，如今又再度落網，黃表示，蘇嫌2個月前被抓是上集，這次被逮是下集，諒他不敢再有續集了。
警方指出，這次剛汰舊換新的校園安全監視器，今年度才換新與升級，沒想到才正式驗收啟用不久，就立下助逮竊賊的功勞，蘇姓慣竊肯定沒想到自己觸動了綿密的「校園安全網」，且深陷其中。
市警三分局分局長方國璽表示，去年底，警分局針對校園安全，全面檢視學校周遭監視器軟硬體設備，對於老舊裝置提報更新，並於今年初逐步汰換，希望「校園安全網」更綿密牢固；這次校園安全監視器協助偵破竊案，也彰顯校園安全網的重要性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言