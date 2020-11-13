影／六指慣竊又栽在所長手上！ 校園電眼甫換新即建功

六指慣竊犯後24小時內，又栽在台江神探手上。台南市警三分局海南派出所日前受理民眾報案，稱在接送小孩放學時，將機車停放在學校旁，才10多分鐘時間，機車置物箱內的財物就遭竊走，經調閱校園剛汰舊換新監視器，迅速鎖定其左手六指的62歲蘇姓慣竊外，請出其剋星長安所長黃俊榮支援緝捕行動，迅速將蘇嫌逮捕歸案。

有「台江神探豬肉榮」稱號的長安派出所所長黃俊榮，長期建立經營「犯嫌資料庫」，細心再加上過人記憶力，屢建大功。已銷聲匿跡5年多的蘇姓慣竊，9月初涉及轄區盜案，黃憑過人記憶，鎖定逮捕後，如今又再度落網，黃表示，蘇嫌2個月前被抓是上集，這次被逮是下集，諒他不敢再有續集了。

警方指出，這次剛汰舊換新的校園安全監視器，今年度才換新與升級，沒想到才正式驗收啟用不久，就立下助逮竊賊的功勞，蘇姓慣竊肯定沒想到自己觸動了綿密的「校園安全網」，且深陷其中。