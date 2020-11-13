連結車派出所前撞倒分隔島燈箱竟逃逸 警聞巨響追人送辦

宋姓連結車駕駛今天凌晨開連結車，行經新北市萬里大鵬派出所前方道路時，失控撞向分隔島後再把號誌燈箱整個撞倒，發出巨響卻逃逸。值班員警衝出來查看，發現車子不見了，調監視器查出涉案宋姓男子，上午依肇事逃逸送辦，號誌相損壞部分也由相關單位求償。

金山警分局表示，50多歲宋男今天凌晨1點多開連結車行經加投萬里往金山方向時，撞到中央分隔島後再撞倒號誌桿燈箱，紅綠燈當場就熄滅，現場發出巨響。由於撞擊地點就在大鵬派出所前方，值班員警聽到聲響後衝出來查看，發現肇事車子已經不見了。

員警到現場發現有撞擊痕跡，路面有掉落小碎石，研判是大型貨車肇事逃逸，立即調監視器追查，發現是一輛連結車撞倒後逃逸。