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連結車派出所前撞倒分隔島燈箱竟逃逸 警聞巨響追人送辦

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

宋姓連結車駕駛今天凌晨開連結車，行經新北市萬里大鵬派出所前方道路時，失控撞向分隔島後再把號誌燈箱整個撞倒，發出巨響卻逃逸。值班員警衝出來查看，發現車子不見了，調監視器查出涉案宋姓男子，上午依肇事逃逸送辦，號誌相損壞部分也由相關單位求償。

金山警分局表示，50多歲宋男今天凌晨1點多開連結車行經加投萬里往金山方向時，撞到中央分隔島後再撞倒號誌桿燈箱，紅綠燈當場就熄滅，現場發出巨響。由於撞擊地點就在大鵬派出所前方，值班員警聽到聲響後衝出來查看，發現肇事車子已經不見了。

員警到現場發現有撞擊痕跡，路面有掉落小碎石，研判是大型貨車肇事逃逸，立即調監視器追查，發現是一輛連結車撞倒後逃逸。

大鵬派出所長吳振宗說，當時天色昏暗， 因為號誌都不亮了，員警先指揮交通疏導，並通報公路局維修，警方以車追人，查出是宋姓駕駛，他到案到酒測值為0，供稱沒注裡撞上，警方依肇事逃逸送辦，撞毀相關號誌、設施由相關單位求償。

連結車派出所前撞倒分隔島燈箱發巨響竟逃，警追人送辦。記者游明煌／翻攝
連結車派出所前撞倒分隔島燈箱發巨響竟逃，警追人送辦。記者游明煌／翻攝
連結車派出所前撞倒分隔島燈箱發巨響竟逃，警追人送辦。記者游明煌／翻攝
連結車派出所前撞倒分隔島燈箱發巨響竟逃，警追人送辦。記者游明煌／翻攝

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