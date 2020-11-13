影／新北上百坪鐵皮資源回收場大火 動員搶救無人受困

新北市消防局今天上午11時14分獲報，與土城區交界的中和區員山路上一間鐵皮屋資源回收場冒出火舌及濃煙，消防局動員包括特搜大隊在內，共3個消防大隊人車前往搶救。

據了解，起火冒出大量濃煙的鐵皮屋資源回收場，並無人員受困，消防人員動用小型怪手等機具協助破壞鐵皮廠房進行搶救，已於上午11時46分將火勢控制，並於中午12時將火勢撲滅，目前仍在進行殘火處理，至於起火原因有待進一步調查釐清。

【中央社／新北13日電】

新北市中和區員山路一處資源回收場今天接近中午發生火警，火勢引起大量濃煙。經消防局派員全力搶救將火撲滅，無人傷亡，起火原因待調查。

市府消防局表示，今天上午11時14分接獲報案，中和區員山路一處鐵皮屋資源回收場的1樓發生火警。立即出動消防人員與車輛搶救。

消防局說，某環保科技公司經營的資源回收場的鐵皮屋火警，無人受困。中和區周邊等14個消防分隊前往支援，消防鳴笛也引起路人與住戶關注。

消防局指出，現場火勢與濃煙密布，11時46分將火勢控制，將近中午的11時57分將火勢撲滅。初步調查燃燒面積約150坪，無人員傷亡，起火原因待查。