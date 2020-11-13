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女被辭退竟長跪路中央嚇壞路人 林口警派雙警守護安全
35歲楊姓女子昨天晚間8時許長跪新北市林口區仁愛路二段路中央，經警方巡邏發現，上前詢問才知女子因故被店家解僱，為求老闆讓她回去上班才會長跪街頭，經勸說許久後楊女才願意起身，由家人出面帶回。
據悉，楊女原先擔任外送工作，後來到仁愛路二段上的滷味店從事外送工作，但因故與店家發生嫌隙，12日晚間騎店內機車外送時又把車撞壞，因此遭到店家解僱。
她為求老闆回心轉意，先是長跪店內，見老闆不為所動，又跑到大馬路雙黃線上長跪，引起警方注意，要她趕緊離開避免發生危險，未料楊態度堅決，仍舊跪著不肯離開，警方只好派兩人站在她的左右守護，邊柔性勸說邊指揮交通以保護她的安全。
因楊女狀況不符合強制送醫，警方勸說無效，無奈之下找來其家人協助處理，約莫10多分鐘後楊女才願意離開，由家人帶回，結束虛驚一場。
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