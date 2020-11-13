行動不便9旬老翁遭拿走錢包5千元 屏東警逮捕犯案女子

邱姓女子（45歲）從90歲謝姓老翁拿走5000元後逃逸，隨後遭警方鎖定。記者陳弘逸／翻攝 屏東一名邱姓女子（45歲）昨天上午在屏東公園，見到一名行動不便的90歲謝姓老翁口袋露出錢包，便藉故上前假藉攀談，順勢取走謝翁錢包內的5000元後離去。事後，謝翁報警，警方調閱監視器掌握邱女行蹤，並在一個小時內「以車追人」於內埔鄉逮到邱女，警詢後，將她依搶奪罪移送。

據了解，邱女從事服務業，昨天上午8時許，因見到年邁行動不便的謝翁，以及從他口袋露出的錢包內有數張千元鈔票，心身歹念藉故上前假藉攀談，順勢取走謝翁錢包內的5000元後離去。由於謝翁行動不便，當下無法及時反應，也追不上邱女，只好報警。