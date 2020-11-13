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7旬獨居婦出院2日未進食 台中警護送買飯暖胃又暖心

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

75歲的黃姓老婦日前跌倒開刀住院，出院後因行動不便無法外出，近2日沒有進食，又因獨居不知該向誰求援，最後實在餓得受不了，只好打電話報警求助，員警得知其困境，先帶老婦就近至超商購買餐食後，護送其返家，並協助通報社會局，讓黃姓老婦近日生活能夠獲得關照，對於員警暖心又暖胃的協助，黃婦相當感激。

台中市警三分局勤工派出所員警，11月10日凌晨巡邏時，接獲民眾打電話至派出所求助。員警趕抵達現場後，1名行動緩慢的老婦人不好意思地向員警表示，自己前些日子不慎跌倒大腿骨折開刀，住院一段時間後前2日才出院，因行動不便家中又無存糧，出院迄今皆沒有進食，自己獨居也不知可以找誰幫忙，實在是餓到受不了，腦海中浮現找警方協助的念頭，才硬著頭皮打到派出所求助。

警員黃建銘、許銘儒聽聞後立刻攙扶老婦上車，就近護送她去附近超商購物，老婦自覺竟因吃飯這種小事麻煩警方，感到萬分不好意思，原本連餐食都不欲微波加熱，急著返家要讓員警恢復巡邏，員警體會其心意，告知黃婦不要著急，餐食要熱熱地吃才好吃，其才放心請店員協助微波食物。

員警護送黃姓老婦返回家中，並協助通知社會局接續處理，讓她近日生活能夠獲得關照，黃婦吃著熱騰騰的食物，心裡更是充滿暖意，她向員警表達感謝，說著若不是有員警前來，自己不知道會不會因太過飢餓昏倒家中都無人發現。

警方提醒，家中若有獨居的長輩，外地家人記得定期保持聯繫，或是請鄰居協助照看，也可以向社會局申請「緊急救援守護連線服務」，發生狀況時才能即時向外求援，避免憾事發生。

75歲黃姓老婦跌倒開刀住院，出院後因行動不便無法外出，近2日沒有進食，員警得知其困境，先帶老婦就近至超商購買餐食後，護送她返家，並協助通報社會局，讓黃姓老婦近日生活能夠獲得關照。圖／警方提供
75歲黃姓老婦跌倒開刀住院，出院後因行動不便無法外出，近2日沒有進食，員警得知其困境，先帶老婦就近至超商購買餐食後，護送她返家，並協助通報社會局，讓黃姓老婦近日生活能夠獲得關照。圖／警方提供

獨居 警察

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