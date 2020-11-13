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影／中市公車與機車騎士擦撞 騎士頭部重創昏迷搶救中
陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳頭部受重創昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。
市警六分局調查，今天清晨5時36分，陳姓保全員（59歲）騎機車沿四屯區中工二路往水尾巷行駛(閃紅)，而葉男（48歲）駕駛公車（當時車內無乘客）沿天助街內側車道往朝馬路方向行駛(閃黃)，2車在天助街與中工二路口發生碰撞，致陳滿臉是血受傷嚴重，呈昏迷狀態。
公車與機車擦撞，公車左前保險桿破裂，機車也受損，現場路面散落車體的塑膠殘骸，並有大片血跡。葉姓司機說「對方騎很快，機車突然衝出來，我煞車來不及」。全案由警方釐清調查中。
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