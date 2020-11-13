快訊

新冠境外移入單日狂增8例！指揮中心下午2時說明

投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中市公車與機車騎士擦撞 騎士頭部重創昏迷搶救中

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳頭部受重創昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。

市警六分局調查，今天清晨5時36分，陳姓保全員（59歲）騎機車沿四屯區中工二路往水尾巷行駛(閃紅)，而葉男（48歲）駕駛公車（當時車內無乘客）沿天助街內側車道往朝馬路方向行駛(閃黃)，2車在天助街與中工二路口發生碰撞，致陳滿臉是血受傷嚴重，呈昏迷狀態。

公車與機車擦撞，公車左前保險桿破裂，機車也受損，現場路面散落車體的塑膠殘骸，並有大片血跡。葉姓司機說「對方騎很快，機車突然衝出來，我煞車來不及」。全案由警方釐清調查中。

陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳頭部受重創昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。圖／警方提供
陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳頭部受重創昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。圖／警方提供
陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳傷重昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。圖／警方提供
陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳傷重昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。圖／警方提供
陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳傷重昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。圖／警方提供
陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳傷重昏迷，經警送往澄清醫院急救，警方查出葉的酒測值為零，初步研判陳男未讓車、葉男未減速，車禍原因由警持續查證中。圖／警方提供

公車 車禍 機車騎士

延伸閱讀

交通檢舉大爆發 中市去年罰14億今年恐更高

充電不受廠牌限制 台中首座開放電動車快充站在南屯

工地火災 中市法制局：若影響結構可解約

中市自行車驛站 新建4處開工

相關新聞

男被龜殼花咬傷女鄰居用嘴幫吸毒血 消防員驚：母湯！

桃園市龜山區1名詹姓男子日前在家被龜殼花咬傷，先向住附近的許姓鄰居求救，許婦為避免他毒發，情急之下直接用嘴要替詹吸出毒血...

毒蛇咬傷用嘴吸？長庚毒物專家：恐中毒還感染傷口

桃園詹姓男子被龜殼花咬傷，女鄰居熱心用嘴巴替他吸血，讓到場消防員嚇壞要將她送醫被婉拒；食品安全及毒物專家、長庚醫院腎臟科...

汽水被燒焦黑！飲料廠聯結車起火 國道1號回堵10公里

國道1號南下新竹湖口路段今天上午6時許，1輛載運鋁罐及寶特瓶裝汽水、飲料的大型貨運聯結車突然起火，駕駛發現後立刻停靠路肩...

汽機車挑釁急煞擋 新北今年153件

新北今年迄今有153件急煞擋甚至出現挑釁的案件，去年同期也有91件。員警指此舉可能會造成連環車禍，甚至波及路人。民眾建議...

嘉市女涉持刀砍傷母親 有滅證之虞遭羈押

嘉義市一名黃姓女子昨天疑不滿母親一直碎碎念起爭執，涉嫌持水果刀砍傷母親，黃女今天被依殺人未遂罪嫌移送，檢方複訊後聲押，嘉...

建設公司股東遭話術上車喬債 嫌犯將他丟包超商警追查

台北市王姓男子是一家建設公司股東，他前天晚上在該公司門口，莫名上了一台車，隨後致電友人討錢；友人報案，警方查出嫌犯當時是...

影／長榮大學女大生遇害 中市警舉辦防身術示範教學

台中市警四分局有鑑於台南長榮大學女大生遇害，為保護學生及校園安全，除針對夜間校園周邊安全加強巡邏勤務以防制犯罪發生外，四...

計程車撞上路邊停放轎車翻覆 司機酒測值0.84

50歲鍾姓男子昨天深夜10點多駕駛多元化計程車，行經苗栗市文發路329號附近時，不慎撞上路邊停放的一輛轎車，計程車失控翻...

影／中市公車與機車騎士擦撞 騎士頭部重創昏迷搶救中

陳姓保全員今天清晨騎機車趕往上班時，在中市西屯區天助街與中工二路口，與葉男駕駛的公車擦撞，致陳頭部受重創昏迷，經警送往澄...

自宅刷油漆疑似通風不良 兩男子疑油漆「中毒」急送醫

宜蘭縣五結鄉鎮安路一棟民宅，今晚間7時許傳出兩男子裝潢自宅時，疑似油漆中毒意識模糊，宜蘭縣消防局獲報後到場，將兩人送醫，...

苗警推人身安全防護小卡 多一層防護外僑人身安全

苗栗縣警察局為外僑量身打造，局長翁群能今天在「外籍人士人身安全座談會」，宣布推出多國語言人身安全防護小卡，及成立「外籍人...

影／老翁酒後騎車衝保險公司理論 持鐮刀砍傷兩員工

台中市清水區一家保險公司驚傳砍人案件，79歲林姓老翁今天下午疑因保險問題，喝酒後騎機車到保險公司理論，雙方爆發口角衝突，...

熱門新聞

影／BMW拋錨快車道警推車 民讚警示燈如「光明燈」

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

彰檢查獲國家隊又出包！偷跑擴充產能 販售未經許可口罩

網路追劇遭駭盜轉26萬？ 女網友控：還有人被轉百萬

47歲女跟保七警丈夫吵架 竟持刀刺夫動脈奪命

和櫃姐「邊談業務邊自慰」碩士男公然猥褻判拘25日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。