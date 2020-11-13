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汽水被燒焦黑！飲料廠聯結車起火 國道1號回堵10公里

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道1號南下新竹湖口路段今天上午6時許，1輛載運鋁罐及寶特瓶裝汽水、飲料的大型貨運聯結車突然起火，駕駛發現後立刻停靠路肩嘗試滅火，但火勢一發不可控制，將車上飲料燒得焦黑，一部分寶特瓶裝飲料更是直接融化，所幸車上人員及時逃生，沒有釀成人員傷亡，但仍造成後方車流回堵10公里以上。

據了解，這輛載運飲料的聯結車今天清晨從中壢出發，正準備南下運送貨物，但在行經國道1號南下78.2公里處時，疑似因子車後輪煞車系統發生異常故障，造成後輪底盤冒出火勢，火勢隨後加劇，燒毀車上覆蓋車身的帆布。

新竹縣消防局接獲民眾報案高速公路上發生火燒車立刻趕抵現場滅火，不到10分鐘就將火勢完全撲滅；但因現場濃煙密布，造成高速公路視線嚴重受到影響，雖然並未直接堵塞車道，但仍造成車流回堵10公里，一路壅塞到楊梅交流道。

大火將車上飲料燒得焦黑，連帆布都起火不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝
大火將車上飲料燒得焦黑，連帆布都起火不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝
起火位置在聯結車子車後方車輪，疑似是煞車系統故障導致。記者巫鴻瑋／翻攝
起火位置在聯結車子車後方車輪，疑似是煞車系統故障導致。記者巫鴻瑋／翻攝
飲料廠聯結車被火勢燒得焦黑，右方後輪更是完全燒毀。記者巫鴻瑋／翻攝
飲料廠聯結車被火勢燒得焦黑，右方後輪更是完全燒毀。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 火燒車

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