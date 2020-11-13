汽水被燒焦黑！飲料廠聯結車起火 國道1號回堵10公里

國道1號南下新竹湖口路段今天上午6時許，1輛載運鋁罐及寶特瓶裝汽水、飲料的大型貨運聯結車突然起火，駕駛發現後立刻停靠路肩嘗試滅火，但火勢一發不可控制，將車上飲料燒得焦黑，一部分寶特瓶裝飲料更是直接融化，所幸車上人員及時逃生，沒有釀成人員傷亡，但仍造成後方車流回堵10公里以上。

據了解，這輛載運飲料的聯結車今天清晨從中壢出發，正準備南下運送貨物，但在行經國道1號南下78.2公里處時，疑似因子車後輪煞車系統發生異常故障，造成後輪底盤冒出火勢，火勢隨後加劇，燒毀車上覆蓋車身的帆布。