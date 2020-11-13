男被龜殼花咬傷女鄰居用嘴幫吸毒血 消防員驚：母湯！

詹男小腿被龜殼花咬傷，第一時間女鄰居幫他吸出毒血，消防員呼籲應儘速就醫，別用嘴去吸。記者曾健祐／翻攝 桃園市龜山區1名詹姓男子日前在家被龜殼花咬傷，先向住附近的許姓鄰居求救，許婦為避免他毒發，情急之下直接用嘴要替詹吸出毒血，但認為效果不佳才打119報案，消防員前後派2輛救護車到場，除將詹送醫，也擔心許恐中毒，經勸說她仍拒絕送醫，消防也呼籲被毒蛇咬傷切勿用嘴吸。

桃園市消防局第一大隊龜山分隊11日晚上6點多獲報，中坑街附近有民眾被毒蛇咬傷，到場發現詹姓男子（66歲）小腿出血，他也說在家門口被1條龜殼花咬到，消防初步檢視，所幸傷口不深，詹的意識也很清楚，初步處理後打算將他送醫。

但詹向消防員說，被咬後不知該怎麼處理，第一時間有向鄰居許姓婦人求救，許基於多年老鄰居情誼，二話不說上前用嘴要幫詹吸出小腿的毒素，但吸了幾口後覺得效果不佳，換徒手嘗試用擠的，經一番自救後才打電話報案。

龜山分隊林姓、黃姓隊員擔心許婦也有中毒疑慮，再請大有分隊支援1輛消防車到場，向消防員說「免啦」、「不用啦」，「我也沒有不舒服啊」等語，堅持拒絕送醫，回頭並繼續進屋準備晚餐。

消防員將詹送長庚醫院治療後，還特定向醫師詢問若用嘴吸毒有無危險，對方也解釋如果口腔、食道有傷口，或蛀牙、牙周病等症狀就會有疑慮，因此救護車返隊途中，還特地再回到案發現場，二度確認、詢問許婦健康狀況，建議她到醫院治療，但許依然覺得不需要，婉拒送醫。

龜山分隊長張侃峯表示，被蛇咬傷都應立即就醫，不要切開傷口或嘗試用嘴巴吸出毒液，建議患者保持冷靜記住蛇的特徵，拿掉身上戒指、手鐲或手表，也不能冰敷，因恐導致血液循環變差造成組織大量壞死。