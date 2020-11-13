偷名畫否認行竊 「長髮披肩」漏餡判刑又賠償

陳姓男子去年潛入北區民宅，竊取王男所收藏畫家陳石達繪製的關公等畫像及書法作品等，陳否認行竊，但法官勘驗調閱的監視畫面，所拍攝的行竊對象長髮披肩、身型瘦削，皆與陳男的特徵符合，法官依竊盜罪將陳男判刑9個月確定，被害人請求損害賠償，台中高分院判陳賠償被害人34萬餘元。不得上訴。

判決書指出，陳男曾於6年前，因加重竊盜案件，被判刑5月確定。未料，仍未知警惕，因經濟狀況未佳，又再犯案，於去8月7日深夜，駕駛他所有的自用小客貨車，至中市北區進化北路附近停放後，步行至被害人王男住處外梭巡觀察。

陳男見四下無人，遂於翌日即同月8日凌晨，攀爬圍牆進入庭院開啟大門後，返回車輛拿取推車，再前往王男住處，開啟王住處門鎖後進入室內，竊取王男所有的畫家陳石連繪製的關公畫像（價值新台幣20萬元 ）、畫家陳石連書法作品2幅（10萬元）、 CANON廠牌骨董相機（1萬元）、MINOLTA廠牌骨董相機（1萬元）、二戰美軍擦槍油1箱（價值2萬8800元）。

陳男竊盜得逞後，並以推車將竊得財物搬運至自用小客貨車後，駕駛該車輛離去。王男發覺遭竊後報警處理，經警方調閱附近監視器錄影畫面，循線查獲陳男。陳男否認行竊，辯稱他駕駛座車窗曾被破壞、鎖頭被拔掉，應係他人竊取車輛用為作案工具。